Тесля Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесля Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1965

Сын: Тесля Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1973

Сын: Тесля Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тесля Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесля Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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