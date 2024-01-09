Тесля Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1965
Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1973
Сын: Тесля Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тесля Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тесля Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно