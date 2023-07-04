Лямина Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1906 ст.
Брак заключен в г.Самара
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Лямин Александр Никонович
Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно