Лямина Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямина Александра Кузьминична

Лямина Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1906 ст.

Муж: Лямин Александр Никонович

Брак заключен в г.Самара
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Лямин Александр Никонович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно