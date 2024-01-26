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Полянская Галина Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: Полянский Юрий Иванович

Мать: Коган Лина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самокиш Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
09.01.?

Дочь: Самокиш Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забутов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.04.1966

Дочь: Муратова (Самокиш) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Самокиш Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Забутов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

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