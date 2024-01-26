Полянская Галина Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: Полянский Юрий Иванович
Мать: Коган Лина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.?
Дочь: Самокиш Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1966
Дочь: Муратова (Самокиш) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Самокиш Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1985
Отец ребёнка: не указан