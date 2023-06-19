Мартынович Мартин Павлович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти26.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Мартынович Павел Семенович
Мать: Мартынович Мария
Поручитель
03.01.1837
Никифор Павлович Мартынович
Бракосочетание
03.?.1837
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мартынович Ефим Мартинович
Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична
Рождение ребёнка
14.08.1844
Сын: Мартынович Иван Мартинович
Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична
Рождение ребёнка
27.06.1848
Дочь: Евдокия Мартиновна
Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична
Место жительства
1850
дом №14
Рождение ребёнка
06.04.1852
Сын: Мартынович Стефан Мартинович
Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична
Рождение ребёнка
12.05.1855
Сын: Мартынович Иван Мартинович
Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична
Смерть
26.06.1855
Причина смерти: от холеры