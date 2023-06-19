Мартынович Мартин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынович Мартин Павлович

Мартынович Мартин Павлович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

26.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мартынович Павел Семенович

Мать: Мартынович Мария

Ялча, Червенский район, Минская область
Поручитель
03.01.1837
Никифор Павлович Мартынович
Бракосочетание
03.?.1837

Жена: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мартынович Ефим Мартинович

Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.08.1844

Сын: Мартынович Иван Мартинович

Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.06.1848

Дочь: Евдокия Мартиновна

Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №14
Рождение ребёнка
06.04.1852

Сын: Мартынович Стефан Мартинович

Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.05.1855

Сын: Мартынович Иван Мартинович

Мать ребёнка: Мартынович Ефросиния Кузьминична

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
26.06.1855
Ялча, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от холеры