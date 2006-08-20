Галахова (Медведева) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахова (Медведева) Раиса Ивановна

Место рождения

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.08.1925

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925

Отец: не указан

Мать: Медведева Анна Дмитриевна

Бухвостово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.05.1948

Муж: Галахов Иван Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Аникина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Галахов Иван Александрович

Горняк, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Центральный, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.08.2006
Москва, город федерального значения Москва
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