Галахова (Медведева) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1925
Дата смерти20.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1925
Отец: не указан
Бракосочетание
30.05.1948
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Аникина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Галахов Иван Александрович
Горняк, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Центральный, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
20.08.2006
Москва, город федерального значения Москва