Золотухин Михаил Андреевич
Место рождениядеревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Золотухин Андрей Васильевич
Мать: Анна Евгеньевна
деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Золотухин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Золотухина Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно