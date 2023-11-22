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Золотухин Михаил Андреевич

Место рождения

деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Золотухин Андрей Васильевич

Мать: Анна Евгеньевна

деревня Сосновая, Бурханкульский сельсовет, Каракульский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Золотухин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Золотухина Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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