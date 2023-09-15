Беда Захар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеда Захар Павлович

Беда Захар Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891

Отец: Беда Павел Андреевич

Мать: Беда Мария

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Беда Филипп Захарович

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Беда Николай Захарович

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Беда Александр Захарович

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

Рождение ребёнка
16.05.1922

Дочь: Клавдия Захаровна

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Федор

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Павел

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беда Петр

Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Макаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close