Беда Захар Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891
Отец: Беда Павел Андреевич
Мать: Беда Мария
Рождение ребёнка
09.08.1911
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
16.05.1922
Дочь: Клавдия Захаровна
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Федор
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Павел
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беда Петр
Мать ребёнка: Ефросинья Макаровна
В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Макаровна
Смерть
Неизвестно