В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.

В 1928-1930 г. были отданы в детский дом: Федор, Петр, Павел. Судьба неизвестна.

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