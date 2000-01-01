Палец Михайло Львов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Палец Лев Иванов
Мать: Палец Марья Корнеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Палец Тит Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно