Палец Михайло Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палец Михайло Львов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Палец Лев Иванов

Мать: Палец Марья Корнеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Палец Тит Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Палец Емельян Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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