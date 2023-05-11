Белугин Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1900
Дата смерти28.06.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1900
Отец: Белугин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1924
Дочь: Шашова Екатерина
Мать ребёнка: Белугина Ольга
Рождение ребёнка
06.10.1928
Мать ребёнка: Белугина Ольга
Рождение ребёнка
20.09.1938
Сын: Белугин Анатолий
Мать ребёнка: Белугина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белугина Ольга
Смерть
28.06.1965