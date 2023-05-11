Белугин Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белугин Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1900

Дата смерти

28.06.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1924 г.р.
1928 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
06.06.1900

Отец: Белугин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1924

Дочь: Шашова Екатерина

Мать ребёнка: Белугина Ольга

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Белугин Семён Андреевич

Мать ребёнка: Белугина Ольга

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.09.1938

Сын: Белугин Анатолий

Мать ребёнка: Белугина Ольга

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белугина Ольга

Смерть
28.06.1965