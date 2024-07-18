Зеновья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеновья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Пахом Степанов

Отец ребёнка: Степан Кирилов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Савелий

Отец ребёнка: Степан Кирилов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Степан Кирилов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гаврила

Отец ребёнка: Степан Кирилов

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