Зеновья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пахом Степанов
Отец ребёнка: Степан Кирилов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Савелий
Отец ребёнка: Степан Кирилов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Степан Кирилов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гаврила
Отец ребёнка: Степан Кирилов