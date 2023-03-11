Свалов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свалов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1968

Дата смерти

11.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.2023
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