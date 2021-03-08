Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна

Место рождения

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

22.12.1936

Дата смерти

08.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936

Отец: Соченко Иван

Мать: Соченко Дарья Андреевна

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Трухин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1961

Сын: Трухин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Дмитрий Иванович

Смерть
08.03.2021