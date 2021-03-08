Трухина (Давиденко) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.12.1936
Дата смерти08.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1936
Отец: Соченко Иван
Мать: Соченко Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1961
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1961
Сын: Трухин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2021