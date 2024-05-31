Заварзина Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заварзин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварзина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заварзина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1898 ст.
Сын: Заварзин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.
Дочь: Хлебодарова (Заварзина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Дочь: Заварзина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.
Сын: Заварзин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович
Смерть
Неизвестно