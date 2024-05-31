Заварзина Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварзина Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заварзин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварзина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заварзина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварзин Михаил Федотович

Рождение ребёнка
28.07.1898 ст.

Сын: Заварзин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.

Дочь: Хлебодарова (Заварзина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Дочь: Заварзина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1905 ст.

Сын: Заварзин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Заварзин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1912 ст.

Сын: Заварзин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Заварзин Михаил Федотович

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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