(Лысенкова) Анастасия Николаевна
Место рожденияд.Зайково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.04.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно