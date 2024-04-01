(Лысенкова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лысенкова) Анастасия Николаевна

Место рождения

д.Зайково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зайково
Бракосочетание
15.04.1912

Муж: Галямин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Петр Петрович

Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Федор Петрович

Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галямин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Галямин Петр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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