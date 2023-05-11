Барабонова Проскофья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабонова Проскофья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Книга Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Барабонов Прокопий

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Барабонова Зинаида Прокопьевна

Отец ребёнка: Барабонов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабонова Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Барабонов Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабонова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Барабонов Прокопий

Смерть
Неизвестно