Барабонова Проскофья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Книга Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Барабонов Прокопий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Барабонова Зинаида Прокопьевна
Отец ребёнка: Барабонов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабонова Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Барабонов Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабонова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Барабонов Прокопий
Смерть
Неизвестно