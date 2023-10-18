Бурлакова (Абрашкина) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962
Рождение ребёнка
01.03.1985
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1988
Сын: Бурлаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
28.01.1997
Дочь: Бурлакова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович