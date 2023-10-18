Бурлакова (Абрашкина) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Абрашкина) Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1962

Отец: Абрашкин Александр Васильевич

Мать: Никифорова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1985

Сын: Бурлаков Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1988

Сын: Бурлаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
28.01.1997

Дочь: Бурлакова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей Александрович

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