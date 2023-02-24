Утягулова (Абдулла кызы) Назифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утягулова (Абдулла кызы) Назифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулхаликов Абдулла

Мать: Абдулхаликов Зулейха

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фазлиахметов Абдунасир

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Дочь: Гафифа

Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утягулов Фазлыахмет

Смерть
Неизвестно
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