Утягулова (Абдулла кызы) Назифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулхаликов Абдулла
Мать: Абдулхаликов Зулейха
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Рождение ребёнка
20.11.1895
Дочь: Гафифа
Отец ребёнка: Утягулов Фазлыахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утягулов Фазлыахмет
Смерть
Неизвестно