Кравченко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кравченко Иван Аксентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кравченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Феона Мавра

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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