Кравченко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кравченко Иван Аксентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кравченко Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Феона Мавра
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно