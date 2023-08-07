Дарья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти15.02.1802
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Дементий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Степан Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Козьма Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кольев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Федорович
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
15.02.1802