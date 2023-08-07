Дарья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

15.02.1802

Пол

Женский

Отец

До 1691 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Дементий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Степан Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Козьма Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кольев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Федорович

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
15.02.1802
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