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Токарев Матвей Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1857

Дата смерти

01.10.1897

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1857

Отец: Токарев Исаак Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Илья Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1885

Дочь: Токарева Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.10.1897
Умер от болезни ноги

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