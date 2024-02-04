Токарев Матвей Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1857
Дата смерти01.10.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1857
Отец: Токарев Исаак Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1885
Дочь: Токарева Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.10.1897
Умер от болезни ноги