Минеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 11.10.1947
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1947
Отец: Минеев Николай
Мать: Минеева Мария
Рождение ребёнка
12.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1997
Причина смерти: Вероятно отравление