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Минеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 11.10.1947

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 11.10.1947

Отец: Минеев Николай

Мать: Минеева Мария

Рождение ребёнка
12.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1997
Причина смерти: Вероятно отравление
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