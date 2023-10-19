Ашпалова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Ашпалов Осип Федорович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Ашпалов Осип Федорович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Ашпалов Осип Федорович
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Ашпалов Осип Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1787