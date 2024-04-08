(Свизева) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свизев Иван Станиславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Смерть
Неизвестно