Букина (Кольтякова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1915
крест Михаила Несторова Букина сын Иван 19л Села Коржевок карсунский уезд крест Ивана Матвеева Кольтякова дочь Феодосия, 20л По жениху Дмитрий Андреев Букин и Никита Фёдоров Гусев По невесте села Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно