Букина (Кольтякова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Кольтякова) Феодосия Ивановна

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.10.1915

Муж: Букин Иван Михайлович

крест Михаила Несторова Букина сын Иван 19л Села Коржевок карсунский уезд крест Ивана Матвеева Кольтякова дочь Феодосия, 20л По жениху Дмитрий Андреев Букин и Никита Фёдоров Гусев По невесте села Ко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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