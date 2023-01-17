Баранова (Чекалова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Чекалова) Мария Михайловна

Баранова (Чекалова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

25.03.1858 ст.

Дата смерти

13.09.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1858 ст.

Отец: Чекалов Михаил Васильев

Мать: Чекалова Евдокия Игнатьева

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
26.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1874 ст.

Муж: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1875 ст.

Дочь: Баранова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
13.09.1875 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
15.09.1875 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close