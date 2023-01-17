Баранова (Чекалова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.03.1858 ст.
Дата смерти13.09.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1858 ст.
Крещение
26.03.1858 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1874 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1875 ст.
Дочь: Баранова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Баранов (карпов) Филипп Миронович
Смерть
13.09.1875 ст.
Причина смерти: от родов
Похороны
15.09.1875 ст.