Димитриева Степанида
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти28.08.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1889
Муж: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
25.07.1890
Сын: Тимофеев Иван
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
13.08.1893
Сын: Тимофеев Диомид Тимофеевич
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
09.03.1896
Сын: Тимофеев Алексей
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Рождение ребёнка
27.09.1897
Дочь: Тимофеева Аустина
Отец ребёнка: Захаров Тимофей
Смерть
28.08.1901