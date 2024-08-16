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Димитриева Степанида

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1864

Дата смерти

28.08.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
29.05.1889

Муж: Захаров Тимофей

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Тимофеев Иван

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Тимофеев Диомид Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.03.1896

Сын: Тимофеев Алексей

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.09.1897

Дочь: Тимофеева Аустина

Отец ребёнка: Захаров Тимофей

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
28.08.1901

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