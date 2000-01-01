Анкудинов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1979
Сын: Анкудинов Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно