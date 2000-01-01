Анкудинов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1979

Сын: Анкудинов Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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