Плешивых (Пьянкова) Татьяна Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых (Пьянкова) Татьяна Евграфовна

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Место рождения

деревня Балуи, Верещагински район, Пермский край, Россияя

Дата рождения

07.07.1910

Дата смерти

07.05.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Балуи, Верещагински район, Пермский край, Россияя
По воспоминаниям, родилась в Иванов день 24 июня (7 июля) 1910 года
Смерть
07.05.1957
деревня Балуи, Верещагинский район, Пермский край, Россия
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