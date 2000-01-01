Плешивых (Пьянкова) Татьяна Евграфовна
Место рождениядеревня Балуи, Верещагински район, Пермский край, Россияя
Дата рождения07.07.1910
Дата смерти07.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Балуи, Верещагински район, Пермский край, Россияя
По воспоминаниям, родилась в Иванов день 24 июня (7 июля) 1910 года
Смерть
07.05.1957
деревня Балуи, Верещагинский район, Пермский край, Россия