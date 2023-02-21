Балыбердина (Юферева) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыбердина (Юферева) Ксения Андреевна

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Место рождения

д. Юферята Шабалин ского р Кировская обл

Дата рождения

13.01.1886

Дата смерти

06.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Юферята Шабалин ского р Кировская обл
Рождение ребёнка
14.09.1919

Дочь: Черемисинова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Балыбердин Иван Владимирович

д. Стародубцевы Шабалинский р, Кировская обл
Смерть
06.06.1969
г. Канск Красноярского края
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