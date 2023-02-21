Балыбердина (Юферева) Ксения Андреевна
Место рожденияд. Юферята Шабалин ского р Кировская обл
Дата рождения13.01.1886
Дата смерти06.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Юферята Шабалин ского р Кировская обл
Рождение ребёнка
14.09.1919
Дочь: Черемисинова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Балыбердин Иван Владимирович
д. Стародубцевы Шабалинский р, Кировская обл
Смерть
06.06.1969
г. Канск Красноярского края