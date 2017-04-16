Курина (Громова) Дина (Татьяна) Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1937
Дата смерти16.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
Отец: Громов Геннадий Иванович
Мать: Громова Ольга Романовна
Бракосочетание
08.?.1956
Рождение ребёнка
18.04.1957
Дочь: Пахомова Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Курин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1958
Дочь: Курина-Молчанова Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Курин Валерий Александрович
Смерть
16.04.2017
Алматинская обл.Казахстан
Причина смерти: Болезнь