Курина (Громова) Дина (Татьяна) Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курина (Громова) Дина (Татьяна) Геннадьевна

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

02.02.1937

Дата смерти

16.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Громов Геннадий Иванович

Мать: Громова Ольга Романовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
08.?.1956

Муж: Курин Валерий Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.04.1957

Дочь: Пахомова Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Курин Валерий Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
20.05.1958

Дочь: Курина-Молчанова Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Курин Валерий Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
16.04.2017
Алматинская обл.Казахстан
Причина смерти: Болезнь
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