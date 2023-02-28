Сысуева (Сысуева) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысуев Сергей
Мать: Сысуева Анна Кузьминечна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горицкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно