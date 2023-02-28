Сысуева (Сысуева) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуева (Сысуева) Любовь Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысуев Сергей

Мать: Сысуева Анна Кузьминечна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горицкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Сысуев Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысуев Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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