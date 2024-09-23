Минин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Павел
Мать: Минина Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Карпушенко (Минина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
17.02.1936
Дочь: Пашкова (Минина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна
Смерть
1955