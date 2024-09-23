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Минин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Павел

Мать: Минина Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Карпушенко (Минина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
17.02.1936

Дочь: Пашкова (Минина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна

Смерть
1955

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