Фадеев Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1941
Дата смерти16.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1970
Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна
Смерть
16.05.2021