Фадеев Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1941

Дата смерти

16.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1970

Сын: Фадеев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Фадеева Елизавета Федоровна

Смерть
16.05.2021
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