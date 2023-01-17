Толкачева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Толкачева Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Толкачева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Толкачева Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Толкачева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Толкачева Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно