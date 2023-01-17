Толкачева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Толкачев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Толкачева Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Толкачева Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Толкачева Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Толкачева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Толкачева Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Толкачев Кузьма Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Кузьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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