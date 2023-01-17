Елисеев Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1662
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Елисеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно