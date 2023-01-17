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Елисеев Федор Михайлович

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

1662

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Елисеев Михаил

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1704

Сын: Елисеев Егор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1708

Сын: Елисеев Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1717

Сын: Елисеев Роман Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Елисеев Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Елисеев Тарас Федорович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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