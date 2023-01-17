Фортунатов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фортунатов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1927
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