Агеева Маргарита Артуровна
Место рождениягород Оренбург
Дата рождения13.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989
город Оренбург
Бракосочетание
25.01.2014
город Москва
Рождение ребёнка
20.06.2014
Дочь: Арахамия София Георгиевна
Отец ребёнка: Арахамия Георгий Тамазович
город Москва
Рождение ребёнка
14.01.2017
Дочь: Арахамия Таисия Георгиевна
Отец ребёнка: Арахамия Георгий Тамазович
город Видное
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан