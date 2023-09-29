Агеева Маргарита Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Маргарита Артуровна

Место рождения

город Оренбург

Дата рождения

13.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1989

Отец: Тер-Балян Артур Михайлович

Мать: Терновская Инга Владимировна

город Оренбург
Бракосочетание
25.01.2014

Муж: Арахамия Георгий Тамазович

город Москва
Рождение ребёнка
20.06.2014

Дочь: Арахамия София Георгиевна

Отец ребёнка: Арахамия Георгий Тамазович

город Москва
Рождение ребёнка
14.01.2017

Дочь: Арахамия Таисия Георгиевна

Отец ребёнка: Арахамия Георгий Тамазович

город Видное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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