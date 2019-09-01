Пронько (Пономарёва) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронько (Пономарёва) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронько Марусова Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Пронько Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронько Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
15.01.1974

Сын: Пронько Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Пронько Геннадий Михайлович

Смерть
?.09.2019

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