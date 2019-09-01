Пронько (Пономарёва) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронько Марусова Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Пронько Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1974
Сын: Пронько Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Пронько Геннадий Михайлович
Смерть
?.09.2019