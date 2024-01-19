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Иванов Василий Иванович

Место рождения

Требешница, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Требешница, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Семенова Анастасия Семеновна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Снетков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Семенова Анастасия Семеновна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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