Иванов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Семенова Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Снетков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Семенова Анастасия Семеновна
Смерть
Неизвестно