Забанова (Сонина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабанова (Сонина) Анна Александровна

Забанова (Сонина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забанов Александр Степанович

Мать: Шуварикова Мария Джорджиевна

Рождение ребёнка
01.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сонин Андрей

Россия, город Тула
Рождение ребёнка
01.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сонин Андрей

Россия, город Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Россия, город Тула
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close