Забанова (Сонина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сонин Андрей
Россия, город Тула
Рождение ребёнка
01.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сонин Андрей
Россия, город Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сонин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Россия, город Тула