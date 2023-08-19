Яковлев Иван болшей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван болшей

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Семенов Яков

Мать: Абакумова Авдотья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванов Борис

Мать ребёнка: Карпова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: Карпова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иванов Дмитрий

Мать ребёнка: Карпова Василиса

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Василиса

Смерть
Неизвестно
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