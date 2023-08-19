Яковлев Иван болшей
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Семенов Яков
Мать: Абакумова Авдотья
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванов Борис
Мать ребёнка: Карпова Василиса
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Карпова Василиса
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иванов Дмитрий
Мать ребёнка: Карпова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Василиса
Смерть
Неизвестно