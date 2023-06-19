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Чачемин Иван Григорьев

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Чачемин Григорий

Мать: не указана

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
В1847 году было22 года
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Жена: Чачемина Анисья Васильева

Рождение ребёнка
26.11.1847 ст.

Сын: Чачемин Георгий Иванов

Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1849 ст.

Сын: Чачемин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
12/13 июля 1849
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Чачемин Семён Иванов

Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачемин Герасим Иванов

Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно