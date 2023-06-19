Чачемин Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Чачемин Григорий
Мать: не указана
В1847 году было22 года
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1847 ст.
Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева
12/13 июля 1849
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Чачемин Семён Иванов
Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чачемина Анисья Васильева
Смерть
Неизвестно