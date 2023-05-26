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Смельчаков Александр Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

05.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1881
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Окончил курс Благовещенской учительской семинарии
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Смельчакова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна

Бракосочетание
До 1885

Жена: Смельчакова Людмила Симеоновна

Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.

Дочь: Смельчакова Елена Александровна

Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна

Беляевка, Оханский, Пермский край
Посвящение в духовный сан
18.08.1886 ст.
Определен псаломщиком к церкви в с. Шлыковское
Работа или профессия
С 18.08.1886 по 20.05.1887 ст.
Шлыки, Частинский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви с. Шлыковского
Работа или профессия
До 1886
Беляевка, Оханский, Пермский край
Учитель Беляевского народного училища
Посвящение в духовный сан
20.05.1887 ст.
Рукоположен в штатные диаконы к церкви Добрянского завода
Работа или профессия
С 20.05.1887 по ?.03.1890 ст.
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Штатный диакон Рождество-Богородицкой церкви Добрянского завода
Посвящение в духовный сан
?.03.1890 ст.
Рукоположен в сан священника к Георгиевской церкви с. Кривецкого
Работа или профессия
С ?.03.1890 по 03.11.1898 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Священник Георгиевской церкви с. Шлыковского
Работа или профессия
С 03.11.1898 по 05.05.1905 ст.
Сайгатка, Осинский уезд, Пермская губерния
Священник Николаевской церкви с. Сайгатского
Рождение ребёнка
Около ?.03.1900

Дочь: Смельчакова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна

Смерть
05.05.1905 ст.
Сайгатка, Осинский уезд, Пермская губерния