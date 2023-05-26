Смельчаков Александр Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти05.05.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1881
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Окончил курс Благовещенской учительской семинарии
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Смельчакова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
11.05.1886 ст.
Дочь: Смельчакова Елена Александровна
Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна
Посвящение в духовный сан
18.08.1886 ст.
Определен псаломщиком к церкви в с. Шлыковское
Работа или профессия
С 18.08.1886 по 20.05.1887 ст.
Шлыки, Частинский муниципальный район, Пермский край
Псаломщик Михаило-Архангельской церкви с. Шлыковского
Работа или профессия
До 1886
Учитель Беляевского народного училища
Посвящение в духовный сан
20.05.1887 ст.
Рукоположен в штатные диаконы к церкви Добрянского завода
Работа или профессия
С 20.05.1887 по ?.03.1890 ст.
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Штатный диакон Рождество-Богородицкой церкви Добрянского завода
Посвящение в духовный сан
?.03.1890 ст.
Рукоположен в сан священника к Георгиевской церкви с. Кривецкого
Работа или профессия
С ?.03.1890 по 03.11.1898 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Священник Георгиевской церкви с. Шлыковского
Работа или профессия
С 03.11.1898 по 05.05.1905 ст.
Священник Николаевской церкви с. Сайгатского
Рождение ребёнка
Около ?.03.1900
Дочь: Смельчакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Смельчакова Людмила Симеоновна
Смерть
05.05.1905 ст.