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Шабунина Ольга Анатольевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975

Отец: Шабунин Анатолий Михайлович

Мать: Гречанникова Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
02.09.1995

Муж: Тимофеев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
29.08.1997

Сын: Тимофеев Вадим Сергеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.10.2003

Сын: Тимофеев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.2018

Дочь: Тимофеева София Сергеевна

Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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