Шабунина Ольга Анатольевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975
Бракосочетание
02.09.1995
Рождение ребёнка
29.08.1997
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
08.10.2003
Сын: Тимофеев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
25.12.2018
Дочь: Тимофеева София Сергеевна
Отец ребёнка: Тимофеев Сергей Юрьевич