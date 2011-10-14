Докунова (Люст) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1954
Дата смерти14.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954
Отец: Люст Василий Иванович
Мать: Люст Вера Владиировна
Рождение ребёнка
11.04.1981
Сын: Докунов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Докунов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1983
Дочь: Райс Наталия Леонидовна
Отец ребёнка: Докунов Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2011