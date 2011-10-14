Докунова (Люст) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докунова (Люст) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1954

Дата смерти

14.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1954

Отец: Люст Василий Иванович

Мать: Люст Вера Владиировна

Рождение ребёнка
11.04.1981

Сын: Докунов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Докунов Леонид Васильевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.05.1983

Дочь: Райс Наталия Леонидовна

Отец ребёнка: Докунов Леонид Васильевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докунов Леонид Васильевич

Смерть
14.10.2011