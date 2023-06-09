Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неелова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалишина Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно