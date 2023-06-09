Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхачева (Комарова) Параскева Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Пантелей Иванович

Мать: Комарова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Пыхачев Никита Федорович

Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неелова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалишина Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Пыхачев Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыхачев Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно