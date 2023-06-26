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Малютина Римма
Малютина Римма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Малютина (Рягузова) Прасковья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Малютина Прасковья Васильевна
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