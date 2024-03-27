Низаметдинов Мухутдин N-M231 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинов Мухутдин N-M231

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеитов Незамутдин

Мать: Сеитова Азиня

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Шеяфетдинов Муршида

Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сетдекова Сера

Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галямова Зяйняб

Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низаметдинова Хадича

Смерть
Неизвестно
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