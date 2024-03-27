Низаметдинов Мухутдин N-M231
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сеитов Незамутдин
Мать: Сеитова Азиня
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Шеяфетдинов Муршида
Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незаметдинов Абдулхаким Мулла
Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сетдекова Сера
Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галямова Зяйняб
Мать ребёнка: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низаметдинова Хадича
Смерть
Неизвестно