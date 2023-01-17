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Коваленко Ефим Ильич
Коваленко Ефим Ильич
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Место рождения
Ведильцы
, Чернігівська область
Дата рождения
1837
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Илья Ефремович
1820 г.р.
Мать
Коваленко Екатерина Федоровна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Коваленко Илья Ефремович
Мать:
Коваленко Екатерина Федоровна
Ведильцы
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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