Коваленко Ефим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Ефим Ильич

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Коваленко Илья Ефремович

Мать: Коваленко Екатерина Федоровна

Ведильцы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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