Заковряшин Родион Иванович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Заковряшин Иван Кузьмич
Мать: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Заковряшин Григорий Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Заковряшин Николай Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Заковряшин Федор Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заковряшина Мария Родионовна
Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Родионовна
Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно