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Заковряшин Родион Иванович

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Заковряшин Иван Кузьмич

Мать: Наталья Ивановна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Заковряшин Григорий Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Заковряшин Николай Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Заковряшин Федор Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заковряшина Мария Родионовна

Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Родионовна

Мать ребёнка: Заковряшина Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Степанида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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